Liga 2020 2021 | Barcellona senza freni | gioca a tennis in casa della Real Sociedad

(Di domenica 21 marzo 2021) Prestazione sfavillante delsul campoe arriva una vittoria per 1-6 da parte dei blaugrana nel match. Devastante Sergino Dest, autore di una doppietta e di un grandissimo dribbling che verrà riguardato più volte nei prossimi giorni nel primo tempo, si iscrivono al pokerissimo anche Griezmann, Messi (doppietta anche per lui) e Dembelé, al quale viene anche annullato un gol, mentre per i padroni dic’è il golbandiera di Barrenetxea Muguruza. I catalani salgono a quota 62 in classifica e tengono il passo dell’Atletico Madrid capolista e delMadrid che si era portato momentaneamente davanti ai ragazzi di Koeman. Davvero sottotono, invece, ...

Advertising

sportface2016 : #Liga, il #Barcellona gioca a tennis: 1-6 in casa della #RealSociedad - sportface2016 : #Liga, l'#Atletico batte l'#Alaves grazie a un gol di #Suarez e a un super #Oblak: GOL e HIGHLIGHTS del match - SurMarcador : ???? #LigaPortugal #Temporada20_21 ?? #Jornada24 #Boavista ?? #SCFarense FINAL :: Boavista 0, SC Farense 1 #Futbol… - sportface2016 : #Liga, le formazioni ufficiali di #RealSociedadBarça - spagnolo_il : -

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2020

Calcio d'Angolo

... Icardi verrà tagliato 19/03/2021 A 07:47Messi, prima eguaglia Xavi e poi scrive un nuovo record nella15/03/2021 A 21:27 Calciomercato- 2021 Messi al PSG? 'A Parigi c è grande ...IL MOMENTO SOCIAL Resta più di un dubbio sull arbitraggio del direttore di gara, decisamente in difficoltà in più di un occasione :L Atletico Madrid rallenta: 0 - 0 contro il Getafe 13/03/2021 ...Sono le parole dell’allenatore del Villarreal, Unai Emery, ai canali ufficiali del club dopo la vittoria interna per 2-1 all’Estadio de la Ceramica contro il Cadice, quindicesimo nella classifica ...Valencia-Granada | Martínez: “Mancati in termini di qualità e cinismo” Valencia-Granada | Martínez: “Mancati in termini di qualità e cinismo”. È il commento dell’allenatore del Granada, Diego Martínez ...