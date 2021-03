Libia, Di Maio atterrato a Tripoli: vedrà Dabaiba (Di domenica 21 marzo 2021) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è in Libia. Il titolare della Farnesina, a quanto si apprende, è appena atterrato a Tripoli, dove incontrerà il Primo Ministro Abdulhamid Dabaiba. Di Maio è il primo tra i ministri Ue ad essere ricevuto in Libia dopo la formazione del nuovo governo. Il titolare della Farnesina vedrà anche il Presidente del Consiglio Presidenziale, Mohamed Yunis al Menfi e la Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Najla Al-Mangoush. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 marzo 2021) Il ministro degli Esteri Luigi Diè in. Il titolare della Farnesina, a quanto si apprende, è appena, dove incontrerà il Primo Ministro Abdulhamid. Diè il primo tra i ministri Ue ad essere ricevuto indopo la formazione del nuovo governo. Il titolare della Farnesinaanche il Presidente del Consiglio Presidenziale, Mohamed Yunis al Menfi e la Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Najla Al-Mangoush. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

CorriereQ : Di Maio in Libia, vedrà nuovo premier - Affaritaliani : Libia, Luigi Di Maio a Tripoli incontra il nuovo governo - ghazawani11 : RT @MediasetTgcom24: Di Maio in Libia per incontrare il nuovo premier Abdul Hamid Dabaiba #luigiDiMaio - UnioneSarda : #DiMaio in #Libia per incontrare il nuovo premier Abdulhamid Dabaiba #Tripoli - TorciaPolitica : #Libia. Il ministro degli esteri Di Maio in visita a sorpresa a Tripoli per incontrare il premier Dabaiba. -

Ultime Notizie dalla rete : Libia Maio Di Maio in Libia per incontrare il nuovo premier Abdul Hamid Dabaiba Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è arrivato in Libia dove incontrerà il nuovo Primo ministro Abdul Hamid Dabaiba. Di Maio è il primo tra i ministri europei a essere ricevuto nel Paese dopo la formazione del nuovo governo. Il ...

Libia, Di Maio atterrato a Tripoli: vedrà Dabaiba E' il primo tra i ministri Ue ad essere ricevuto in Libia dopo la formazione del nuovo governo Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è in Libia. Il titolare della Farnesina, a quanto si apprende, è appena atterrato a Tripoli, dove incontrerà il Primo Ministro Abdulhamid Dabaiba . Di Maio è il primo tra i ministri Ue ad essere ...

Libia, Di Maio atterrato a Tripoli: vedrà Dabaiba Adnkronos Libia-Italia: Di Maio in visita a sorpresa a Tripoli, colloquio con premier Dabaiba Tripoli, 21 mar 11:29 - (Agenzia Nova) - Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, è giunto questa mattina a Tripoli, in Libia, per una visita non annunciata.

Di Maio in Libia per incontrare il nuovo premier Abdulhamid Dabaiba Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è volato in Libia. Il titolare della Farnesina è appena atterrato a Tripoli, dove incontrerà il Primo Ministro Abdulhamid Dabaiba. Di Maio è il primo tra i ...

Il ministro degli Esteri, Luigi Di, è arrivato indove incontrerà il nuovo Primo ministro Abdul Hamid Dabaiba. Diè il primo tra i ministri europei a essere ricevuto nel Paese dopo la formazione del nuovo governo. Il ...E' il primo tra i ministri Ue ad essere ricevuto indopo la formazione del nuovo governo Il ministro degli Esteri Luigi Diè in. Il titolare della Farnesina, a quanto si apprende, è appena atterrato a Tripoli, dove incontrerà il Primo Ministro Abdulhamid Dabaiba . Diè il primo tra i ministri Ue ad essere ...Tripoli, 21 mar 11:29 - (Agenzia Nova) - Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, è giunto questa mattina a Tripoli, in Libia, per una visita non annunciata.Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è volato in Libia. Il titolare della Farnesina è appena atterrato a Tripoli, dove incontrerà il Primo Ministro Abdulhamid Dabaiba. Di Maio è il primo tra i ...