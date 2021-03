‘Libera contro le mafie’, Cuozzo: “Il ricordo di Torre e Vassallo alimenti il valore della legalità” (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiValva (Sa)- “Il ricordo delle vittime innocenti di mafia, dai sindaci di Pagani, Marcello Torre, e di Pollica, Angelo Vassallo, al giornalista Giancarlo Siani, alimenti i valori di legalità e Giustizia”. È il monito che arriva dall’ex assessore provinciale ai trasporti e consigliere comunale di Valva, l’avvocato cassazionista Michele Cuozzo, in occasione della 26esima edizione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico. “La stagione della legalità, auspicata da quanti hanno a cuore il destino dell’umanità – spiega Cuozzo che ogni anno ricorda le vittime ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiValva (Sa)- “Ildelle vittime innocenti di mafia, dai sindaci di Pagani, Marcello, e di Pollica, Angelo, al giornalista Giancarlo Siani,i valori die Giustizia”. È il monito che arriva dall’ex assessore provinciale ai trasporti e consigliere comunale di Valva, l’avvocato cassazionista Michele, in occasione26esima edizioneGiornataMemoria e dell’Impegno indelle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico. “La stagione, auspicata da quanti hanno a cuore il destino dell’umanità – spiegache ogni anno ricorda le vittime ...

