Letta: “Alleanza con M5s per battere la destra. Conte leader è buona notizia, sicuro che ci capiremo. Dialogo con Renzi? Dipende da lui” (Di domenica 21 marzo 2021) “Per vincere” le elezioni contro il centrodestra “dobbiamo comporre una grande Alleanza in cui stia il M5s, che ha vissuto un’evoluzione europeista importante e positiva”. Enrico Letta,dopo le aperture ai 5 stelle nel giorno del suo insediamento come segretario del Pd, a distanza esatta di una settimana, ha rilanciato in modo ancora più netto l’intenzione di proseguire sulla strada della coalizione. “La disponibilità di Giuseppe Conte di guidare il M5s è un a buona notizia”, ha detto in un’intervista al quotidiano spagnolo La Vanguardia, “e sono sicuro che ci capiremo. E’ mio dovere aprire quest’Alleanza anche con chi ha lasciato il Pd”. E alla domanda se è sua intenzione aprire anche a Iv di Matteo Renzi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) “Per vincere” le elezioni contro il centro“dobbiamo comporre una grandein cui stia il M5s, che ha vissuto un’evoluzione europeista importante e positiva”. Enrico,dopo le aperture ai 5 stelle nel giorno del suo insediamento come segretario del Pd, a distanza esatta di una settimana, ha rilanciato in modo ancora più netto l’intenzione di proseguire sulla strada della coalizione. “La disponibilità di Giuseppedi guidare il M5s è un a”, ha detto in un’intervista al quotidiano spagnolo La Vanguardia, “e sonoche ci. E’ mio dovere aprire quest’anche con chi ha lasciato il Pd”. E alla domanda se è sua intenzione aprire anche a Iv di Matteo...

