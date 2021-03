Letta: “Alleanza con il M5s necessaria per battere il centrodestra”. Comencini ritorna nel Pd (Di domenica 21 marzo 2021) Enrico Letta ‘apre’ al M5s: “Insieme per vincere il centrodestra. Renzi? Io sono disposto a dialogare con tutti”. ROMA – Enrico Letta apre al M5s. In un’intervista a La Vanguardia, riportata dall’Ansa, il segretario del Pd non chiude la porta ad una Alleanza con i grillini: “Per vincere contro il centrodestra c’è bisogno di una grande coalizione e il MoVimento ne deve fare parte . La disponibilità di Conte di guidare il M5s è una buona notizia e sono sicuro che ci capiremo. E’ mio dovere aprire quest’Alleanza anche con chi ha lasciato il Pd. Renzi? Dipende da loro, io sono disposto a dialogare con tutti“. Letta su Renzi: “Sbaglia atteggiamento” L’Alleanza con il M5s al centro anche di un’intervista rilasciata a Il Tirreno. “Se si va da soli – ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 marzo 2021) Enrico‘apre’ al M5s: “Insieme per vincere il. Renzi? Io sono disposto a dialogare con tutti”. ROMA – Enricoapre al M5s. In un’intervista a La Vanguardia, riportata dall’Ansa, il segretario del Pd non chiude la porta ad unacon i grillini: “Per vincere contro ilc’è bisogno di una grande coalizione e il MoVimento ne deve fare parte . La disponibilità di Conte di guidare il M5s è una buona notizia e sono sicuro che ci capiremo. E’ mio dovere aprire quest’anche con chi ha lasciato il Pd. Renzi? Dipende da loro, io sono disposto a dialogare con tutti“.su Renzi: “Sbaglia atteggiamento” L’con il M5s al centro anche di un’intervista rilasciata a Il Tirreno. “Se si va da soli – ...

