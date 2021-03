Leonardo: tutto quello che c’è da sapere sulla fiction tra realtà e finzione (Di domenica 21 marzo 2021) Leonardo: ecco tutto quello che c’è da sapere prima di iniziare la nuova fiction Rai con Matilda De Angelis Andrà in onda su Rai 1 da martedì 23 marzo 2021 la nuova fiction Rai a sfondo storico dedicata al grande artista Leonardo Da Vinci. Dal titolo Leonardo, questo nuovo piccolo quadro di produzione internazionale andrà in onda per quattro settimane in prima serata. Nata da un’idea di Frank Spotnitz e Steve Thompson, per la regia di Dan Percival e Alexis Sweet, la fiction vede nel cast internazionale Aidan Turner, Giancarlo Giannini e Matilda De Angelis. Quanti episodi e cosa racconta? Leonardo debutterà in prima visione mondiale su Rai 1 alle 21:20 e si compone di 8 episodi, tutti girati in inglese e ... Leggi su zon (Di domenica 21 marzo 2021): eccoche c’è daprima di iniziare la nuovaRai con Matilda De Angelis Andrà in onda su Rai 1 da martedì 23 marzo 2021 la nuovaRai a sfondo storico dedicata al grande artistaDa Vinci. Dal titolo, questo nuovo piccolo quadro di produzione internazionale andrà in onda per quattro settimane in prima serata. Nata da un’idea di Frank Spotnitz e Steve Thompson, per la regia di Dan Percival e Alexis Sweet, lavede nel cast internazionale Aidan Turner, Giancarlo Giannini e Matilda De Angelis. Quanti episodi e cosa racconta?debutterà in prima visione mondiale su Rai 1 alle 21:20 e si compone di 8 episodi, tutti girati in inglese e ...

