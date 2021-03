Leonard Cohen | “Songs of Love and Hate” è il miglior album?

(Di domenica 21 marzo 2021) Cercare di definire l’enigmatica figura diin un soloè complicato. Possiamo però azzardare che il suoofandriassume l’essenza di. Chi èè stato un cantautore, poeta, scrittore e compositore canadese. Considerato uno dei più celebri, influenti e apprezzati cantautori, nelle sue opereesplora temi come la religione, l’isolamento e la sessualità. Vincitore di numerosi premi e onorificenze, è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, nella Canadian Songwriters Hall of Fame e nella Canadian Music Hall of Fame. Il suo brano più celebre è probabilmente Hallelujah. Il testo del brano contiene diversi ...

Within You e Stardust Scattering evocano i Beatles mistici dell'era di Revolver ("Vivere felici è solo un sogno / la coscienza dirige il flusso", canta) e le rivelazioni zen di("There'...... Nick Cave and the Bad Seeds con Distant Sky e There Is a Kingdom, la cover di Song to the Siren di The Mortal Coil e un'altra cover della solita Hallelujah di, cara a Snyder, cantata ...Denti narra di loro e delle loro produzioni artistiche con vera preparazione, e oltretutto lo fa con un linguaggio elegante e coinvolgente, raccontando di Leonard Cohen ed Elvis Costello, di Lou Reed ...Con I Know You Want Me Tonight la Rigacci si misura con il cantautore e rapper giamaicano Sean Kingston (noto anche per la sua collaborazione con i produttori italiani Takagi & Ketra) confermando la s ...