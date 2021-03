Lenzerheide | gigante alla Robinson ma la regina è la Bassino che alza la coppa di specialità

(Di domenica 21 marzo 2021) Alicevince di potenza l’ultimostagionale acon il tempo di 2’19?48, battendo Mikaela Shiffrin per 28 centesimi e Meta Hrovat per 48. Con il secondo tempo nella seconda manche, Federica Brignone risale al quarto posto conclusivo ed è la migliore delle azzurre, staccata di 1?29 dgiovane neozelandese. Martacede un po’ nella seconda manche e scende dal secondo al settimo posto finale, con 1?45 di svantaggio. Elena Curtoni chiude al 13/o posto con 3?92 di ritardo.Con quattro vittorie e un secondo posto,vince quindi ladi cristallo dicon 546 punti, davanti proprio a Mikaela Shiffrin a 420 punti. Al terzo posto Tessa Worley con 391 punti. Brignone chiude quinta con 372 punti.Petra Vlhova ...

, 21 marzo 2021 " Quello di ieri è stato l'ultimo slalom in carriera di Irene Curtoni . ... parallelo di Courchevel nel 2017 edi Ofterschwang nel 2012, a cui aggiungere il terzo ...Si fanno i bilanci dopo le ultime gare della stagione a, in Svizzera. Marta Bassino vince la coppa di, Sofia Goggia quella di discesa. Modesto invece il bilancio della squadra maschile. Le interviste a Vinatzer e Moelgg Terzo posto ...Bassino, seconda nella prima manche, sbaglia e finisce settima. Niente podio per l'Italia nel gigante femminile delle finali di Coppa del Mondo di Lenzerheide. I perché dei nostri lettori. “ Leggo La ...Con il secondo tempo nella seconda manche, Federica Brignone risale al quarto posto conclusivo ed è la migliore delle azzurre ...