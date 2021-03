Lega Trentino | Savoi si dimette dopo gli insulti sessisti

Advertising

stanzaselvaggia : Ieri due consigliere provinciali (prima la Ambrosi, poi la Rossato) sono uscite dalla Lega Trentino per passare a F… - myrtamerlino : Ieri due consigliere provinciali #donne hanno lasciato la Lega #Trentino per passare a Fratelli d'Italia. Questo l'… - LaStampa : Trentino, insulti sessisti a colleghe: si dimette presidente della Lega - PatriziaCirc : RT @Antiogu60: Ecco a Voi la cominicazione Leghista.. Due consigliere leghiste passano a FdI. Insultate: 'Sono tr...'. Savoi si dimette ht… - Danae0308 : RT @Patty66509580: Insulti sessisti a due colleghe passate a Fd’I. Si dimette Savoi, presidente Lega Trentino -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Trentino

Si dimette Savoi, presidente14.0.1 Turchia 15 Erdogan, nuovi attacchi ai diritti: dalle donne a Gezi Park 15.0.1 Chi l'ha visto 16 Usa, sul clima troppe chiacchiere 16.0.1 L'intervista ...TRENTO - Travolto dalle polemiche e dall'indignazione, alla fine Alessandro Savoi ha deciso di dimettersi dalla presidenza delladel. L'eco degli insulti riservati a due ex colleghe di partito - Alessia Ambrosi e Katia Rossato, consigliere provinciali passate nei giorni scorsi a Fratelli d'Italia - attraverso un ...Dopo gli insulti a due consigliere provinciali di Trento passate con Fratelli d'Italia, il presidente della Lega Trentino si è dimesso.Volley, Firenze-Trento oggi in tv: ecco data, orario e come vedere in diretta streaming l'andata degli ottavi di Playoff A1 Femminile 2021.