Le ultime foreste italiane (e il progetto del WWF per proteggerle)

(Di domenica 21 marzo 2021) Il 21 marzo è l’International Forest Day, la Giornata Internazionale dedicata alle foreste, uno dei beni più preziosi e vitali dell’umanità e più maltrattati. Solo in Italia ogni giorno perdiamo 16 ettari di territorio in onore al cemento. Ne abbiamo davvero bisogno? Per questa giornata @wwfitalia lancia il progetto ReNature Italy, per tutelare il nostro capitale naturale. Un progetto ambizioso: raggiungere entro il 2030 il 30% di superficie terrestre e marina efficacemente protetta, con un 10% di territorio a protezione integrale, destinare almeno il 10% dei terreni agricoli alla natura, creare dei corridoi naturali per connettere le aree protette esistenti, assicurare le tutela di specie chiave, come il lupo e l’orso.