Le pagelle di Udinese - Lazio 0 - 1 | Marusic mai così forte | Radu super e record

(Di domenica 21 marzo 2021) Grazie alla più bella partita della stagione di, latorna in gioco per la Chmpions. Bene anche tutto il reparto difensivo. REINA 6,5 Decisivo su Stryger Larsen a fine primo tempo. Nella ...

Advertising

Fab_Couto : RT @lazio_story: LE #PAGELLE | #SerieA, #UdineseLazio 0-1: #Patric ritrova la grinta, #Muriqi fa il lavoro sporco #Marusic 7.5: Nella lung… - lazio_story : LE #PAGELLE | #SerieA, #UdineseLazio 0-1: #Patric ritrova la grinta, #Muriqi fa il lavoro sporco #Marusic 7.5: Nel… - giuliocardone69 : ...le pagelle di una vittoria moooolto importante, risolta da caterpillar marusic...#sololalazio #cardopagelle… - soccmagazine : Udinese-Lazio, le pagelle dei biancocelesti: Marusic di misura, bene Immobile - Solo_La_Lazio : ?? Puntuali, come sempre, le pagelle del Direttore ?? Reina e Radu da applausi ?? Siete d'accordo? -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle Udinese

(41' st Musacchio 4: regala la punizione all'). ACERBI 6,5 Domina senza troppi problemi il confronto con Llorente guidando il reparto con la consueta caparbietà. RADU 7 Si fa apprezzare ...Rolando MANDRAGORA 5,5: prestazione sottotono in cabina di regia da parte dlel ex. Dal ... Serie A Alla Samp basta Candreva: 1 - 0 al Torino 4 ORE FA Serie A Bologna - Sampdoria 3 - 1,: ...(41' st Musacchio 4: regala la punizione all'Udinese). ACERBI 6,5 Domina senza troppi problemi il confronto con Llorente guidando il reparto con la consueta caparbietà. RADU 7 Si fa apprezzare ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Reina 7 – Una vittoria con il suo autografo in primo piano. Decisivo sul finire del primo tempo salvando il risultato in usci ...