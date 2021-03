Le Coq Sportif omaggia l’Argentina e Maradona: collezione dedicata ai campioni del mondo 1986 (Di domenica 21 marzo 2021) Un nuovo omaggio per l'Argentina e per ricordare Diego Armando Maradona. Lo ha fatto Le Coq Sportif, la nota casa di abbigliamento francese, che da pochi giorni ha presentato una collezione dedicata alla formazione Albiceleste Campione del mondo 1986 e al suo uomo simbolo.Come si vede dai profili social del marchio e anche dal sito ufficiale, si tratta della prima linea che celebrerà le leggende dello sport legate al brand francese e soprattutto la prima dedicata al Pibe de Oro e alla squadra che 35 anni fa aveva fatto l'impresa in Messico.Le Coq Sportif ha così riprodotto a distanza di oltre tre decenni la maglia bianca e celeste dell'Argentina. Una divisa cult conosciuta in tutto il mondo, da indossare e da tramandare alle prossime ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 marzo 2021) Un nuovo omaggio per l'Argentina e per ricordare Diego Armando. Lo ha fatto Le Coq, la nota casa di abbigliamento francese, che da pochi giorni ha presentato unaalla formazione Albiceleste Campione dele al suo uomo simbolo.Come si vede dai profili social del marchio e anche dal sito ufficiale, si tratta della prima linea che celebrerà le leggende dello sport legate al brand francese e soprattutto la primaal Pibe de Oro e alla squadra che 35 anni fa aveva fatto l'impresa in Messico.Le Coqha così riprodotto a distanza di oltre tre decenni la maglia bianca e celeste dell'Argentina. Una divisa cult conosciuta in tutto il, da indossare e da tramandare alle prossime ...

Ultime Notizie dalla rete : Coq Sportif Nuovo omaggio a Maradona MILANO - Un nuovo omaggio per ricordare Diego Armando Maradona. Lo ha fatto Le Coq Sportif, la casa di abbigliamento francese, che da pochi giorni ha presentato una collezione dedicata all'Argentina Campione del Mondo 1986 e al suo uomo simbolo. Si tratta della prima linea che ...

Calcio: collezione vestiti celebra Maradona e Argentina '86 Una collezione dedicata interamente a Diego Armando Maradona e all'Argentina campione del mondo nel 1986. E' la linea ideata da Le Coq Sportif e denominata Legends per celebrare i miti dello sport. 35 anni dopo la gloria mondiale ecco una versione modernizzata delle strisce bianche e celesti che presenta due numeri: 86 per ...

Le Coq Sportif ricorda Maradona con una maglia speciale - Sportmediaset Sport Mediaset Le Coq Sportif omaggia l’Argentina e Maradona: collezione dedicata ai campioni del mondo 1986 Un nuovo omaggio per l’Argentina e per ricordare Diego Armando Maradona. Lo ha fatto Le Coq Sportif, la nota casa di abbigliamento francese, che da pochi giorni ha presentato una collezione dedicata ...

Le Coq Sportif, collezione Legends. Si parte con Maradona a Messico '86 Le Coq Sportif lancia Legends, la collezione che celebra i miti dello sport. La prima linea è dedicata a Maradona e all'Argentina di Messico '86. Le Coq Sportif lancia una collez ...

