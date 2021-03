(Di domenica 21 marzo 2021) In più, come se non bastasse, la stessa intervista è uscita anche sulla Gazzetta di Reggio Emilia , a casa di Graziano Delrio . Che sia un segnale forte? Il dubbio c'è, anche perché durante la ...

Mauro_di_Roma : 'da Paola De Micheli a Debora Serracchiani fino a Alessia Morani e Marianna Madia'!!! Poi dicono che Gramsci, Togli… - Italia_Notizie : Le chat infuocate dei dem: 'E adesso cosa facciamo?'

il Giornale

Le geopolitica delle dichiarazioni non è mai stata così centrale in una discussione all'interno del Pd, dove ora nelle chat corrono interrogativi pieni di paura. ' Hai visto? E ora, che si fa? ', si ... L'intervista di Enrico Letta è esplosa come una bomba nelle chat dei parlamentari Pd sin da questa mattina. 'Hai visto? E ora, che si fa?', è la domanda che corre tra deputati e senatori dem spiazzati dal blitz del segretario. Letta oggi, nella sua prima ... Roma, 21 mar. (Adnkronos) - L'intervista di Enrico Letta è esplosa come una bomba nelle chat dei parlamentari Pd sin da questa mattina. "Hai visto? E ora, che si fa?", è la domanda che corre ... Panico nel Pd sulle quote rosa: Enrico Letta vuole che i capigruppo di Camera e Senato siano donne ma ora è caos nelle correnti.