Le balle (poco eco) della politica (Di domenica 21 marzo 2021) Questa settimana siamo tornati a parlare di ambiente a Giugliano. Mi sarei aspettato che si parlasse del famoso studio dell’Istituto Superiore di Sanità. Niente. Il fatto che qui si muore più che altrove pare non interessi a nessuno. Il tema al centro del dibattito è stata la costruzione di un impianto di smaltimento di rifiuti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 21 marzo 2021) Questa settimana siamo tornati a parlare di ambiente a Giugliano. Mi sarei aspettato che si parlasse del famoso studio dell’Istituto Superiore di Sanità. Niente. Il fatto che qui si muore più che altrove pare non interessi a nessuno. Il tema al centro del dibattito è stata la costruzione di un impianto di smaltimento di rifiuti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

moni_giro : @ElisabettaCari4 Ci leviamo dalle balle anche loro fra poco #büyükask - Medeaserra1 : @alycecappellaio Esatto......oltre che poco divertenti hanno rotto le balle questi spacconi da divano e da selfie al cesso. - Luciano21404794 : @Capezzone Draghi a me piace molto ti dà sicurezza non racconta balle non sta sui social parla poco e farà i fatti… - VBombacci : @Davide19663174 @Annalis03036068 @fdragoni @robersperanza Balle era inteso per il fatto che fosse tutto normale. '… - andreabanchelli : @che_balle Te l'ho detto, può succedere di tutto ma intanto apprezzo uno stile asciutto che mi trasmette più fiduci… -