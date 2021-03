Lazio primo weekend in zona rossa, litorale: da pieno a deserto (FOTO) (Di domenica 21 marzo 2021) Lazio in zona rossa da lunedì 15 marzo. E’ passata una settimana da quando il Lazio ha fatto un balzo dalla zona gialla alla zona rossa, come, d’altro canto, la maggior parte dell’Italia. Gli ultimi weekend il litorale era stato preso d’assalto, mentre, come si può vedere dalle FOTO, questa volta il lungomare è deserto. Difatti, zona rossa, vuol dire non poter uscire se non per motivi di grandi necessità, collegate a lavoro e salute. Proprio per questo motivo molti cittadini romani avevano sfruttato l’ultimo weekend per godersi l’imminente primavera, prima di restare chiusi di nuovo in casa. Ora, in zona rossa, il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 marzo 2021)inda lunedì 15 marzo. E’ passata una settimana da quando ilha fatto un balzo dallagialla alla, come, d’altro canto, la maggior parte dell’Italia. Gli ultimiilera stato preso d’assalto, mentre, come si può vedere dalle, questa volta il lungomare è. Difatti,, vuol dire non poter uscire se non per motivi di grandi necessità, collegate a lavoro e salute. Proprio per questo motivo molti cittadini romani avevano sfruttato l’ultimoper godersi l’imminente primavera, prima di restare chiusi di nuovo in casa. Ora, in, il ...

