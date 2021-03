L' Atalanta batte il Verona per 2 - 0 | reti di Malinovskyi e Zapata

(Di domenica 21 marzo 2021) L'infila la sesta , intesa come sesta vittoria nelle ultime sette giornate . Dea che nell'anticipo delle 12.30 liquida senza soffrire la praticaal Bentegodi , con un secco 2 - 0 ...

Sorride Kovalenko e sorride tutta l'che ha vinto è convinto con un modulo inedito 4 - 2 - 3 - 1 che potrebbe rappresentare una novità tattica per il finale di campionato se dovessero ...Archiviata Madrid, la piccola rivoluzione di Gasperini poggia sulle grandi spalle di Zapata . L'ultima difesa a quattro dell'risaliva a quattro anni e mezzo fa, terza giornata del torneo 2016/17. Era l'alba del ciclo nerazzurro. A Verona, Gasp spiazza ogni chiacchiera di vigilia (tutti davano Maehle titolare con ...Verona, 21 mar. (LaPresse) - L'Atalanta ha battuto il Verona 2-0 al 'Bentegodi' nell'anticipo delle 12.30 della 28/a giornata di Serie A. Le reti nel primo ...VERONA (ITALPRESS) – L’Atalanta batte il Verona nel lunch match della 28^ giornata di Serie A e si mette alle spalle la delusione per l’eliminazione in Champions League. Al Bentegodi finisce 2-0 con r ...