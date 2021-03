L’annuncio ufficiale del Ministro Speranza | cosa accadrà dopo Pasqua

Leggi su howtodofor

(Di domenica 21 marzo 2021) Chesuccederàcon le regole anti-Covid? Il Dpcm emanato dal presidente del consiglio Mario Draghi lo scorso 2 marzo, e il successivo decreto varato una decina di giorniper contrastare l’esplosione della terza ondata e al tempo stesso disporre nuove restrizioni per le festività, hanno entrambi scadenza il 6 aprile, il giornoPasquetta. Nello specifico, il decreto legge n.30 del 13 marzo 2021 stabilisce che "dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla" si applicano le misure stabilite per la zona arancione, mentre nei giorni del 3, 4 e 5 aprile sull’intero territorio nazionale restano in vigore le regole previste per quella rossa. Non essendoci più ...