Landini “Lavoratori andrebbero vaccinati | non licenziati”

ROMA (ITALPRESS) – "Entro l'estate i Lavoratori vanno vaccinati, non licenziati. E' un errore da correggere quello del Governo, mentre è del tutto sbagliata la scelta politica di un nuovo condono fiscale: un'offesa a chi paga sempre le tasse". Lo dice Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, in un'intervista al quotidiano La Repubblica, nella quale parla del Dl Sostegni appena approvato: "Il provvedimento è sicuramente necessario, ma ci sono tre cose che non mi convincono proprio. La prima: la decisione di inserire in un decreto per sostenere l'economia, in questo drammatico momento, un nuovo condono fiscale. Che, come è evidente a tutti, non c'entra nulla con il lavoro, la povertà, l'emergenza. Anzi, è un modo di offendere chi le tasse le paga sempre anche per garantire, non dimentichiamolo, i diritti e i ...

