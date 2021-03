Landini critica Draghi | ' Il condono non c' entra nulla con lavoro e povertà'

(Di domenica 21 marzo 2021) Unaa tutto tondo, giusto per far capire che il governonon è un governo così neutro ma - anche se in parte - si fa portavoce delle istanze della destra liberista che si ritrova intorno ...

La stoccata al governo arriva dal segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, secondo il quale... Contrario Maurizio Landini, segretario della Cgil, che oltre al condono critica l'abbassamento delle indennità da 1000 a 800 euro e lo sblocco dei licenziamenti nelle industrie, previsto a luglio. Che tempo che fa torna oggi, domenica 21 marzo, in prima serata su Rai 3. Ecco anticipazioni e ospiti del programma di Fabio Fazio, con ...