Lady Bonucci si sfoga sui social | “Ci stanno facendo vivere una vita di m***a | è uno schifo”

(Di domenica 21 marzo 2021) Martina Maccari è risultata positiva al Covid-19 e suiha espresso tutto il suo disappunto.ha tuonato: “Sono inca****a, ciunadi. I miei figli non hanno potuto salutare il papà in occasione della sua festa e non so quando potranno rivederlo. Mi rode il c**o. Fortunatamente a noi non manca nulla, ma credo che le cose andassero fatte un po’ meglio, specialmente per chi è in difficoltà“. Infine, la donna ha parlato delle sue condizioni di salute: “Adesso sto meglio, ma negli ultimi tre giorni me la sono vista brutta con la terapia di prassi“. SportFace.