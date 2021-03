La Turchia si ritira dalla Convenzione di Istanbul: proteste (Di domenica 21 marzo 2021) Dopo essere stato il primo Paese a firmarla 10 anni fa, la Turchia si è ritirata dalla storica Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne. A seguito della notizia, centinaia di donne si sono radunate a Istanbul per protestare contro la decisione, gridando slogan pro-Lgbt e chiedendo le dimissioni di Erdogan. La Turchia ha deciso di ritirarsi dalla Convenzione di Istanbul, trattato del 2011 per prevenire e combattere la violenza contro le donne. Lo ha stabilito un decreto presidenziale firmato oggi e che ha suscitato le critiche dei principali partiti dell’opposizione. La Convenzione obbliga infatti i governi ad adottare una legislazione che contrasta la violenza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 marzo 2021) Dopo essere stato il primo Paese a firmarla 10 anni fa, lasi ètastoricadicontro la violenza sulle donne. A seguito della notizia, centinaia di donne si sono radunate aper protestare contro la decisione, gridando slogan pro-Lgbt e chiedendo le dimissioni di Erdogan. Laha deciso dirsidi, trattato del 2011 per prevenire e combattere la violenza contro le donne. Lo ha stabilito un decreto presidenziale firmato oggi e che ha suscitato le critiche dei principali partiti dell’opposizione. Laobbliga infatti i governi ad adottare una legislazione che contrasta la violenza ...

