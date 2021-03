La Svizzera sul crescente razzismo | ' Preoccupati per il ruolo delle teorie complottiste'

Advertising

CarpaneseSilva1 : RT @Zombi04516433: Le proteste si sono riunite sabato diverse migliaia di persone in Germania, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria, Svizzera, Se… - itsfaridaE : RT @globalistIT: - giannileft : RT @globalistIT: - Ecate31 : RT @globalistIT: - bravimabasta : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera sul

Globalist.it

La Commissione federalecontro il razzismo (Cfr) è preoccupata per l'aumento delle ... Questa ricerca si traduce in una valanga di "fake news" e teorie del complotto, scrive la Cfrsuo sito ......per guadagnarsi la patente di pirata della strada e il divieto a vita di guidare in. ... il suo veicolo è stato posto sotto sequestro e all'uomo verrà redatto il divieto di condurre...Diretta slalom maschile Lenzerheide streaming video Rai oggi 21 marzo: orario e risultato live della gara delle Finali di Coppa del Mondo di sci.La Commissione Federale svizzera: "La pandemia ha contribuito a portare con sé un'ondata d'odio, pregiudizi razzisti e discorsi d'esclusione alimentati dai social e dalle dicerie" ...