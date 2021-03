La storia. ‘Vedi il tuo frigorifero vuoto e non sai come fare se i tuoi ragazzi ti chiedono qualcosa in più?’: ecco come un ristoratore (in crisi da Covid) aiuta il prossimo (Di domenica 21 marzo 2021) E’ una bella storia, quella che arriva da Guidonia, alle porte di Roma. Viaggia attraverso un post pubblicato dal gestore di “Non solo fritto“, un locale specializzato in supplì, crocchette e altri prodotti della tradizione gastronomica italiana. Il post “solidale” “Sei una mamma o un papà in difficoltà economiche? Non sai come fare con i tuoi ragazzi quando ti chiedono qualcosa di più? Puoi raggiungerci a Guidonia? Non vergognarti e scrivici in privato, nessuno altro deve sapere. Qualche supplì e qualche crocchetta e il gioco è fatto. Non lasciare che i tuoi figli stiano senza un pasto diverso a tavola. Noi non abbiamo molto, ma vogliamo dare un piccolo sostegno a chi ha più bisogno. Scrivi un messaggio Whatsapp a Nonsolofritto al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 marzo 2021) E’ una bella, quella che arriva da Guidonia, alle porte di Roma. Viaggia attraverso un post pubblicato dal gestore di “Non solo fritto“, un locale specializzato in supplì, crocchette e altri prodotti della tradizione gastronomica italiana. Il post “solidale” “Sei una mamma o un papà in difficoltà economiche? Non saicon iquando tidi più? Puoi raggiungerci a Guidonia? Non vergognarti e scrivici in privato, nessuno altro deve sapere. Qualche supplì e qualche crocchetta e il gioco è fatto. Non lasciare che ifigli stiano senza un pasto diverso a tavola. Noi non abbiamo molto, ma vogliamo dare un piccolo sostegno a chi ha più bisogno. Scrivi un messaggio Whatsapp a Nonsolofritto al ...

