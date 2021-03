La Sardegna torna arancione. Crisanti: «Pronti a presentare un’istanza. Il sistema delle zone va cambiato» – L’intervista (Di domenica 21 marzo 2021) «Lo avevo messo in conto. Certo, la mia reazione è stata di frustrazione e dispiacere. Abbiamo sforato di un solo indicatore che si riferisce a una settimana fa e che riguarda pochi casi di Covid. E, intanto, ci ritroviamo in zona arancione a partire da domani 22 marzo. Questo non è altro che un campanello d’allarme affinché i cittadini capiscano che devono fare attenzione, che la zona bianca non è un dono dal cielo. Poi c’è la questione del sistema a colori che va certamente “rifinito”, altrimenti rischia di penalizzare chi fa più attività di sorveglianza, quindi più screening, come noi in Sardegna». A parlare a Open è il professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova, Andrea Crisanti, che ha collaborato alla campagna Sardi e sicuri, contribuendo a portare la Sardegna in zona ... Leggi su open.online (Di domenica 21 marzo 2021) «Lo avevo messo in conto. Certo, la mia reazione è stata di frustrazione e dispiacere. Abbiamo sforato di un solo indicatore che si riferisce a una settimana fa e che riguarda pochi casi di Covid. E, intanto, ci ritroviamo in zonaa partire da domani 22 marzo. Questo non è altro che un campanello d’allarme affinché i cittadini capiscano che devono fare attenzione, che la zona bianca non è un dono dal cielo. Poi c’è la questione dela colori che va certamente “rifinito”, altrimenti rischia di penalizzare chi fa più attività di sorveglianza, quindi più screening, come noi in». A parlare a Open è il professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova, Andrea, che ha collaborato alla campagna Sardi e sicuri, contribuendo a portare lain zona ...

