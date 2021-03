La Russia vuole vendere i caccia Su-57 alla Turchia. Dalla Nato al Mediterraneo, fino alla Libia: come cambia lo scenario (Di domenica 21 marzo 2021) Russia e Turchia sono pronte a un nuovo accordo per la compravendita di armamenti, dopo il contestato acquisto del sistema missilistico S-400 che fece infuriare gli Stati Uniti. Mosca ha infatti intenzione di negoziare con Ankara la fornitura di caccia Su-57 di quinta e quarta generazione, oltre che lavorare insieme per sviluppare un moderno caccia da combattimento turco che, in sostanza, prenda il posto degli F-35 non venduti dagli Usa a Erdogan per la crisi Nato esplosa dopo il precedente accordo tra Mosca e il Paese sul Bosforo. Lo ha affermato il Servizio federale per la cooperazione militare e tecnica della Federazione russa. La prima conseguenza riguarda gli scenari euro-mediterranei, essenzialmente sul fronte Nato e Libia. Si materializza così un’ulteriore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021)sono pronte a un nuovo accordo per la compravendita di armamenti, dopo il contestato acquisto del sistema missilistico S-400 che fece infuriare gli Stati Uniti. Mosca ha infatti intenzione di negoziare con Ankara la fornitura diSu-57 di quinta e quarta generazione, oltre che lavorare insieme per sviluppare un modernoda combattimento turco che, in sostanza, prenda il posto degli F-35 non venduti dagli Usa a Erdogan per la crisiesplosa dopo il precedente accordo tra Mosca e il Paese sul Bosforo. Lo ha affermato il Servizio federale per la cooperazione militare e tecnica della Federazione russa. La prima conseguenza riguarda gli scenari euro-mediterranei, essenzialmente sul fronte. Si materializza così un’ulteriore ...

Advertising

thewaterflea : RT @HANIA243474887: NON OPPORTI ALLA DITTATURA SANITARIA: Putin in Russia toglie le restrizioni, si svincola con un vaccino facoltativo e… - EmyRoyaleagle : RT @HANIA243474887: NON OPPORTI ALLA DITTATURA SANITARIA: Putin in Russia toglie le restrizioni, si svincola con un vaccino facoltativo e… - kategullo75 : RT @HANIA243474887: NON OPPORTI ALLA DITTATURA SANITARIA: Putin in Russia toglie le restrizioni, si svincola con un vaccino facoltativo e… - LuciaSa31060938 : RT @fabiotitty: Ma come,sento stasera l'idiota salvini che dice che vuole vaccini italiani....fino a ieri diceva 'non mi importa se i vacci… - ThePRagno88 : RT @HANIA243474887: NON OPPORTI ALLA DITTATURA SANITARIA: Putin in Russia toglie le restrizioni, si svincola con un vaccino facoltativo e… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia vuole IL TESTAMENTO DI GIUSEPPE GRANDI Una in particolare è memorabile, lungo il racconto del gelido inferno della ritirata di Russia. Mi ... forse uno dei punti in cui il senso che Corti vuole trasmetterci brilla con più evidenza e forza: ...

Art Finance: Benvenuta Primavera (Welcome Spring) Art&Finance , quest'oggi, vuole dare il benvenuto alla primavera e alla sua esplosione di colori, ... 81 100 cm Quotazione: 7.500 Titolo: ' Blooming ' (2019) Artista: Katerina Belkina (Russia) Tecnica :...

La Russia vuole vendere i caccia Su-57 alla Turchia. Dalla Nato al Mediterraneo, fino alla Libia: come cambia… Il Fatto Quotidiano Sputnik, sperimentazione allo Spallanzani sul vaccino russo «Ho detto ai russi - conclude Ferlenghi - dovete spiegare bene cosa avete in mente di fare». «Questo evento - aggiunge Alberto Conforti che con Livolsi&Partners ha collaborato all’organizzazione della ...

La Russa: “Il nuovo stadio va fatto e contribuirà alla crescita di Milano” Inter, anche il senatore Ignazio La Russa, noto tifoso nerazzurro, ha voluto dare il suo parere sul futuro dello stadio Meazza. Il noto politico ha risposto a Beppe Sala e ha confermato l’importanza ...

Una in particolare è memorabile, lungo il racconto del gelido inferno della ritirata di. Mi ... forse uno dei punti in cui il senso che Cortitrasmetterci brilla con più evidenza e forza: ...Art&Finance , quest'oggi,dare il benvenuto alla primavera e alla sua esplosione di colori, ... 81 100 cm Quotazione: 7.500 Titolo: ' Blooming ' (2019) Artista: Katerina Belkina () Tecnica :...«Ho detto ai russi - conclude Ferlenghi - dovete spiegare bene cosa avete in mente di fare». «Questo evento - aggiunge Alberto Conforti che con Livolsi&Partners ha collaborato all’organizzazione della ...Inter, anche il senatore Ignazio La Russa, noto tifoso nerazzurro, ha voluto dare il suo parere sul futuro dello stadio Meazza. Il noto politico ha risposto a Beppe Sala e ha confermato l’importanza ...