La resa della Juventus è ufficiale | il Benevento fa la storia all’Allianz Stadium

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 21 marzo 2021) Non è la peggior partita di una stagione molto complessa, per la, ma contestualizzando il risultato aumentano le perplessità sul progetto tecnico e i criteri di ricostruzione che la dirigenza bianconera sta seguendo. Ildi Pippo Inzaghi riesce a conquistare una vittoria storica sul campoJuve, grazie alla rete di Adolfo Gaich, che approfitta di un errore scolastico di Arthur: un passaggio di 30 metri in orizzontale, su cui l’attaccante avversario si avventa e poi batte Szczesny. Lacrea diverse palle gol, senza però convertirne nessuna, alcune davvero clamorose. Pirlo recrimina per un rigore che effettivamente sembra solare, con Foulon che frana su Chiesa dopo il vantaggio dei giallorossi. Ma resta il fatto che una squadra di questa qualità dovrebbe essere in grado di sovvertire tutte ...