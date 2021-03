La reazione del ballerino all'ironia dei comici (Di domenica 21 marzo 2021) Pio e Amedeo, ospiti di Maria De Filippi al serale di Amici, hanno subito preso di mira Stefano De Martino, parlando di Belen. Amici, Pio e Amedeo a De Martino: “Il figlio di Belen non è tuo?” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 21 marzo 2021) Pio e Amedeo, ospiti di Maria De Filippi al serale di Amici, hanno subito preso di mira Stefano De Martino, parlando di Belen. Amici, Pio e Amedeo a De Martino: “Il figlio di Belen non è tuo?” su Notizie.it.

Advertising

AntoVitiello : 'Mi spiace per la reazione che ho avuto, non capiterà più. A #Solskjaer ho fatto i complimenti, ero arrabbiato con… - riotta : L'Unione Europea rischia sui vaccini #coronavirus una crisi di legittimità di gravità non inferiore a quella del de… - pisto_gol : Mil-Man 0:1 In una partita di grande equilibrio, decide un gol di Pogba, appena entrato che sorprende Kessie e Donn… - Cos53 : RT @LaLuvi2: Attendo qualche reazione renziana sulla inutilità del Mes così seccamente decretata da Draghi. O adottano la tattica di finger… - Marilenapas : RT @fanpage: Pio e Amedeo: “Il bebè di Belén non è di De Martino ma del parrucchiere”, la reazione di Stefano #Amici20 -