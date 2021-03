La peste italiana del 1630: Manzoni e la colonna infame (Di domenica 21 marzo 2021) Tantissimi gli scrittori che hanno narrato questi anni di peste; fra i tanti a Firenze il Marchino, a Bologna il Moratti, a Milano il Ripamonti ed il Tadino, a Venezia il Ruosi, a Pisa i contemporanei Gaudenzio Paganino e Roderico de Castro. Famosa è rimasta poi la bellissima descrizione che ne ha fatta il Manzoni nei Promessi Sposi, di cui abbiamo menzionato alcuni brani nel capitolo precedente. Prima di entrare nel merito del tema della puntata, annotiamo ancora un passo tratto dal capitolo XXXIV: Renzo si sposta dalla campagna alla città fino al Lazzaretto, in un climax ascendente di orrore; la campagna appare desolata ma ancora abitata, mentre la città è devastata e ormai quasi deserta. Il Lazzaretto, visto solo da fuori, lascia presagire una miseria ancora più grande; ancora una volta la città è per Renzo un luogo ostile e infernale. Le varie ... Leggi su bergamonews (Di domenica 21 marzo 2021) Tantissimi gli scrittori che hanno narrato questi anni di; fra i tanti a Firenze il Marchino, a Bologna il Moratti, a Milano il Ripamonti ed il Tadino, a Venezia il Ruosi, a Pisa i contemporanei Gaudenzio Paganino e Roderico de Castro. Famosa è rimasta poi la bellissima descrizione che ne ha fatta ilnei Promessi Sposi, di cui abbiamo menzionato alcuni brani nel capitolo precedente. Prima di entrare nel merito del tema della puntata, annotiamo ancora un passo tratto dal capitolo XXXIV: Renzo si sposta dalla campagna alla città fino al Lazzaretto, in un climax ascendente di orrore; la campagna appare desolata ma ancora abitata, mentre la città è devastata e ormai quasi deserta. Il Lazzaretto, visto solo da fuori, lascia presagire una miseria ancora più grande; ancora una volta la città è per Renzo un luogo ostile e infernale. Le varie ...

