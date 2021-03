La Germania vuole estendere il lockdown fino ad aprile Nel mondo oltre 2 | 7 milioni di morti

(Di domenica 21 marzo 2021) nuova stretta in . La cancelliera tedesca intende prolungare il anche per il mese di. È quanto emerge dalla bozza che presenterà domani al vertice sul coronavirus con i rappresentanti dei ...

Dall'inizio della , invi sono stati 2.659.516 casi di covid - 19 e 74.664 morti. I decessi provocati dal a livello globale hanno superato quota 2,7 milioni . È quanto emerge dai conteggi ...La cancellieraestendere divieti e restrizioni per contrastare la diffusione del coronavirus La cancelliera tedesca Angela Merkelestendere il lockdown infino ad aprile. Lo scrive il quotidiano popolare Bild, citando una bozza del documento che Merkel presenterà domani alla riunione con i leader regionali sulle ...Sputnik V: perché la Germania e l’Italia vogliono il vaccino di Putin Sputnik ... Perché l’Europa ha seri dubbi sulla capacità produttiva della Russia. E non vuole rischiare di stipulare un contratto ..."Non è un'opzione". Il presidente dei bavaresi risponde cosi alle voci che volevano il tecnico sulla panchina della Germania ...