La Festa della Donna vista dalla diplomazia elvetica

In Svizzera le donne hanno ottenuto cinquanta anni fa, nel 1971, il diritto di voto e da allora molti progressi sono stati fatti, ma nemmeno in Svizzera, come in nessun altro Paese, la parità di genere è stata pienamente realizzata. Lo ha affermato l'ambasciatore della Confederazione elvetica in Italia, Rita Adam, aprendo in occasione della Giornata Internazionale della Donna la tavola rotonda – telematica – "La Svizzera delle donne". Programmata per l'8 marzo del 2020, la tavola rotonda – alla quale ha fatto pervenire un messaggio di saluto la ministra delle pari opportunità e della famiglia, Elena Bonetti – si è svolta con dodici mesi di ritardo, causa pandemia, con i medesimi partecipanti previsti un anno fa: Simona Scarpaleggia, Ceo di EDGE e cofondatrice di "Valore D", il rettore ...

