La disastrosa campagna vaccinale in Lombardia, e i fallimenti di Aria (voluta dalla Lega) (Di domenica 21 marzo 2021) Una volta ce ne sono troppe, un'altra troppo poche. Oggi stessa storia di ieri: tutto pronto, ma nonni sono i "vaccinando" (58 su 600a Cremona). Ieri invece c'erano 550 dosi di vaccino pronte, ma non c'era nessuno in fila pronto a essere vaccinato. Perché? Perché Aria, la società che gestisce il sistema di prenotazioni per la campagna vaccinale in Lombardia, non ha inviato a nessuno il messaggino con cui indicava orario e luogo per l'inoculazione del vaccino. Lo stesso è successo a Como, Monza e Varese. Cosa che – ovviamente – ha provocato l'indignazione dei più. Come il braccio destro di Attilio Fontana, l'assessore al Welfare della Lombardia Letizia Moratti, che ha scritto su Twitter: "L'inadeguatezza di Aria Lombardia incapace di gestire le prenotazioni in modo ..."

