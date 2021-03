La dinastia Gucci | spiegata per capire il film di Ridley Scott

(Di domenica 21 marzo 2021) L’hype per il nuovo film di Ridley Scott sull’omicidio di Maurizio Gucci è ufficialmente alle stelle. Dopo le prime immagini dal set di House of Gucci che ritraggono Lady Gaga – che nel film interpreta Patrizia Reggiani, mandante dell’omicidio di quello che all’epoca era ormai il suo ex marito – mentre nelle viuzze del centro di Milano imbocca con un panzerotto un Adam Driver trasformato in Maurizio Gucci, ucciso il 27 marzo 1995, arrivano anche le foto che svelano un Jared Leto irriconoscibile nei panni di Paolo Gucci, il cugino di Maurizio.

Cambio di programma per le riprese del film sulla. I ciak previsti sulla statale Regina per domani mattina sono stati posticipati. Il motivo ancora non è chiaro quel che è certo che le star hollywoodiane saranno ancora impegnati a ...Tutto pronto per le attesissime riprese sulla Tremezzina di 'House of' , il nuovo film del regista Ridley Scott sulla. Dopo alcuni giorni di ripresa a Gressoney e nel centro di Milano ora sarà la suggestiva Villa Balbiano una delle location prescelte dal regista campione d'incassi. Tutte le star, da ...A Tremezzina Lady Gaga, Al Pacino, Adam Driver e Jared Leto per il film di Scott Con “House of Gucci“ il lago torna ad assaporare l’interesse del jet set ...Dopo Gressoney e Milano, le riprese del “House of Gucci” del regista Ridley Scott, che racconterà la storia della nota casa di moda, sono approdate sul Lago di Como. Per questo alcuni alberghi, ancora ...