La citazione de La Casa di Carta in Sky Rojo | con un simbolo della serie foto

(Di domenica 21 marzo 2021) Non tutti lo noteranno, ma c’è un dettaglio che è chiaramente unade Ladiin Sky: la nuovadei creatori de Lade Papel, i fondatori di Vancouver Media Alex Pina ed Esther Martínez Lobato, hanno ceduto alla tentazione di autocitarsi nel nuovo format ideato e prodotto per Netflix. I creatori delle duehanno scelto di inserire un piccolo easter egg de Ladiin Sky: si tratta di una maschera carnevalesca, presente su un carro all’interno del deposito in cui Wendy si rifugia mentre è rincorsa dagli scagnozzi di Romeo. Siamo all’incirca all’inizio del quinto episodio, quando appare chiaramente ilde Ladi ...

Advertising

lorycucci95 : RT @Paolo2571: @AmiciUfficiale vorrei aggiungere che sono andati a casa una delle più belle voci intonate e un cantautore che si sta facend… - Paolo2571 : @AmiciUfficiale vorrei aggiungere che sono andati a casa una delle più belle voci intonate e un cantautore che si s… - ehyitsgiooo : RT @sensitivejaureg: “Dopo questo la maggior parte di voi può prendere la felpa e andare a casa.” Citazione sempre attuale #Amici20 - sensitivejaureg : “Dopo questo la maggior parte di voi può prendere la felpa e andare a casa.” Citazione sempre attuale #Amici20 - Nerys__ : #CorradoAugias “Scriverà il grande corso: “L’Europa diventerà un popolo solo, una casa comune” Anche in questa cit… -

Ultime Notizie dalla rete : citazione Casa

alfemminile.com

...è citata una sola volta in "Fratelli tutti" ma esorto davvero a leggere quella bellissima... nell'aver cura delle future generazioni ('Quando parliamo di avere cura dellacomune che è il ...Non è dato sapere se si trattasse di unao di una frecciatina al vetriolo. D'altronde, ...che ha suscitato l'ilarità del pubblico in studio a Canzone Segreta ma pure dei telespettatori a,...Firenze, 20 marzo 2021 - "Dalla casa di Dante" al mondo intero. Sabato 20 marzo, alle ore 16, presso la Casa di Dante è stato convocato un evento letterario e artistico dedicato a Dante, con gli inter ...Il nuovo ordine mondiale, il primo episodio di The Falcon & The Winter Soldier. Ecco tutti i riferimenti e le citazioni presenti nell'episodio.