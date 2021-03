“La barriera” | la serie tv spagnola è su Netflix

Leggi su iodonna

(Di domenica 21 marzo 2021) LAGenere: Drammatico, fantascienzaRegia di Daniel Écija. Con Unax Ugalde, Olivia Molina, Eleonora Wexler, Abel Folk. SuLa fine della terza guerra mondiale, la crisi energetica, la sospensione della monarchia parlamentare e un governo di coalizione che dichiara lo stato d’emergenza. Sullo sfondo, Madrid che brucia, militari nelle strade e un’epidemia di cui si sa pochissimo che dilaga. La, nuovadisponibile su, è un concentrato di tutte le paure contemporanee che vanno a formare quell’universo distopico oggi al centro di diverse narrazioni mediali (dal cinema alle). Andata in onda in patria su un canale in chiaro come Antena 3 (seguendo un percorso che dal generalismo vira verso le piattaforme ...