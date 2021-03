Juventus | Ronaldo punta Dybala | obiettivo tripletta col Benevento

Leggi su calcionews24

(Di domenica 21 marzo 2021) Cristianocolnel mirino per il fenomeno portoghese dellaCristianoha nuovi obiettivi personali da raggiungere contro il. Il portoghese della, arrivato a 95 gol in bianconero, è a soli tre gol dal raggiungere Paulo(98) al 14° posto dei migliori marcatori della storia della Juve considerando tutte le competizioni: 244 presenze per l’argentino, 122 (la metà esatta) il portoghese. Le Streghe potrebbero inoltre diventare la 23esima vittima di Cristiano su 24 squadre affrontare in Serie A. Leggi su Calcionews24.com