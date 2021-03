Juventus, Dybala fuori da 70 giorni: Pirlo fa il mental coach (Di domenica 21 marzo 2021) Dybala, 70 giorni da infortunato: così Pirlo gli risolleva l’umore. Il 10 della Juventus ha gran voglia di tornare Sono ormai 70 giorni di infortunio per Paulo Dybala, diventeranno 83 visto che almeno fino al 3 aprile, dopo la sosta, la Joya non rivedrà il campo. Lo fa notare Tuttosport. Pirlo intanto sta facendo da mental coach, come spiegato in conferenza stampa: «Ci sto parlando molto e anche lui ha voglia di giocare, però lo vedo sereno e voglioso di dare il suo contributo: spero che possa essere un grande acquisto per il rush finale coccolandolo verso i rientro». Dialoghi utili anche per risollevargli l’umore. CONTINUA A LEGGERE SU JuventusNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021), 70da infortunato: cosìgli risolleva l’umore. Il 10 dellaha gran voglia di tornare Sono ormai 70di infortunio per Paulo, diventeranno 83 visto che almeno fino al 3 aprile, dopo la sosta, la Joya non rivedrà il campo. Lo fa notare Tuttosport.intanto sta facendo da, come spiegato in conferenza stampa: «Ci sto parlando molto e anche lui ha voglia di giocare, però lo vedo sereno e voglioso di dare il suo contributo: spero che possa essere un grande acquisto per il rush finale coccolandolo verso i rientro». Dialoghi utili anche per risollevargli l’umore. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

