Juventus, Capello commenta Pirlo: “Gli è mancato il percorso di formazione” (Di domenica 21 marzo 2021) La prima stagione di Andrea Pirlo da allenatore resta certamente discutibile. La recente eliminazione in Champions League contro il Porto ha fatto discutere e non poco ed il terzo posto in Serie A – con una partita in meno – non aiuta a placare gli animi. I dubbi sul neotecnico della Juventus ci sono e proprio ultimamente si è parlato di un suo possibile esonero al termine della stagione. In un’intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’ anche Fabio Capello ha commentato la prima esperienza sulla panchina di Andrea Pirlo e anche le sue recenti dichiarazioni contro l’Inter. Ecco le sue parole. Juventus, Capello: “Pirlo s’è dovuto arrangiare” “A Pirlo è mancato il percorso di ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 21 marzo 2021) La prima stagione di Andreada allenatore resta certamente discutibile. La recente eliminazione in Champions League contro il Porto ha fatto discutere e non poco ed il terzo posto in Serie A – con una partita in meno – non aiuta a placare gli animi. I dubbi sul neotecnico dellaci sono e proprio ultimamente si è parlato di un suo possibile esonero al termine della stagione. In un’intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’ anche Fabiohato la prima esperienza sulla panchina di Andreae anche le sue recenti dichiarazioni contro l’Inter. Ecco le sue parole.: “s’è dovuto arrangiare” “Aildi ...

Advertising

JuventusTopNews : ?? #Capello:”Conte ha vinto lo scudetto il giorno in cui il Milan ha perso a Spezia. Non credo ad un ritorno della J… - sportal_it : Juventus, Fabio Capello va giù piatto con Andrea Pirlo - infoitsport : Capello punge la Juventus: “Gotti ha un vantaggio rispetto a Pirlo” - MondoBN : CAPELLO: “La polemica con l’Inter? Un f - Spazio_J : Capello: 'Conte ha già vinto lo scudetto, non credo al ritorno della Juventus' - -