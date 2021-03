Juventus Benevento streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta (Di domenica 21 marzo 2021) Juventus Benevento streaming – La Juventus oggi alle 15.00 sfida il Benevento a Torino. Pirlo non potrà contare su diversi calciatori. Non ci saranno Alex Sandro, Demiral, Dybala e Ramsey infortunati, oltre a Cuadrado squalficato. Recuperato dalla lombalgia Buffon, che è stato convocato ma che dovrebbe accomodarsi in panchina a vantaggio di Szczesny. Torna a disposizione anche Bentancur, guarito dal Covid. In difesa spazio alla coppia De Ligt-Bonucci, con Danilo e Bernardeschi confermati sulle fasce. A centrocampo torna Arthur che affiancherà Rabiot, con Chiesa e Kulusevski sugli esterni. Attacco obbligato con Morata e Ronaldo. Juventus Benevento, le formazioni Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Rabiot, ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 21 marzo 2021)– Laoggi alle 15.00 sfida ila Torino. Pirlo non potrà contare su diversi calciatori. Non ci saranno Alex Sandro, Demiral, Dybala e Ramsey infortunati, oltre a Cuadrado squalficato. Recuperato dalla lombalgia Buffon, che è stato convocato ma che dovrebbe accomodarsi in panchina a vantaggio di Szczesny. Torna a disposizione anche Bentancur, guarito dal Covid. In difesa spazio alla coppia De Ligt-Bonucci, con Danilo e Bernardeschi confermati sulle fasce. A centrocampo torna Arthur che affiancherà Rabiot, con Chiesa e Kulusevski sugli esterni. Attacco obbligato con Morata e Ronaldo., le formazioni(4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Rabiot, ...

