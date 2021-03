Juventus-Benevento, maglia speciale contro il razzismo per i bianconeri (Di domenica 21 marzo 2021) In occasione della gara di Serie A Juventus-Benevento, i bianconeri scenderanno in campo con una maglia speciale che si contrappone, fermamente, al razzismo. Un modo per sensibilizzare tutte le generazioni, nuove o vecchie che siano, in merito a questa piaga moderna che, purtroppo, continua a verificarsi con insistenza all’interno dei confini del nostro Paese. Ogni numero è un no. Ecco la nota apparsa sul sito del club di Andrea Agnelli in merito all’iniziativa che vede in prima linea anche la squadra femminile dei piemontesi: “La Juventus è da tempo in prima linea nella lotta alle discriminazioni. Domani, 21 marzo, si celebra la Giornata Internazionale contro la discriminazione razziale, e a partire da oggi un’inedita iniziativa, nell’ambito del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 marzo 2021) In occasione della gara di Serie A, iscenderanno in campo con unache si contrappone, fermamente, al. Un modo per sensibilizzare tutte le generazioni, nuove o vecchie che siano, in merito a questa piaga moderna che, purtroppo, continua a verificarsi con insistenza all’interno dei confini del nostro Paese. Ogni numero è un no. Ecco la nota apparsa sul sito del club di Andrea Agnelli in merito all’iniziativa che vede in prima linea anche la squadra femminile dei piemontesi: “Laè da tempo in prima linea nella lotta alle discriminazioni. Domani, 21 marzo, si celebra la Giornata Internazionalela discriminazione razziale, e a partire da oggi un’inedita iniziativa, nell’ambito del ...

