Juventus-Benevento, le probabili formazioni del match (Di domenica 21 marzo 2021) La Juventus sfida il Benevento per centrare la quarta vittoria consecutiva. Non ce la fa Alex Sandro, Inzaghi orfano di Glik Ora Pirlo non può sbagliare, la Juventus è chiamata a fare risultato per cercare di mettere pressione all'Inter. Il Benevento è alla ricerca della vecchia identità, persa nell'ultimo mese, condito da sconfitte e prestazioni poco convincente. QUI Juventus – Bianconeri con molti assenti, un'abitudine di questa stagione. Alex Sandro resta ai box, pronto Bernardeschi sulla corsia di sinistra. Danilo pronto a tornare nel suo ruolo di difensore, vista anche l'assenza di Cuadrado. Pirlo potrebbe schierare nuovamente una formazione offensiva, con Kulusevski, Chiesa e Morata tutti in campo in aiuto di Ronaldo. Bentancur parte dalla panchina. QUI Benevento – ...

