Juventus-Benevento, le formazioni ufficiali (Di domenica 21 marzo 2021) La Juventus e il Benevento, oggi di fronte per la 28a giornata di campionato, hanno da poco reso note le formazioni ufficiali. Ecco gli undici scelti da Pirlo e Inzaghi: Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Bernardeschi; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All.: Andrea Pirlo.Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia, Caldirola, Barba; Improta, Hetemaj, Viola, Ionita, Foulon; Gaich, Lapadula. All.: Filippo Inzaghi.

