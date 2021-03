Juventus-Benevento | le formazioni ufficiali | c’è Arthur

Leggi su tuttojuve24

(Di domenica 21 marzo 2021) Lain questo momento ha solo un obiettivo ed è vincere. La squadra allenata da Andrea Pirlo è riuscita a rispondere alle critiche arrivate dopo la partita contro il Porto vincendo alla Sardegna Arena contro il Cagliari di Semplici. A distanza di una settimana, i bianconeri devono tornare a vincere per mettere pressione all’Inter che, nel mentre, è già andata ‘in vacanza’ considerando che la partita contro il Sassuolo è stata rinviata. I bianconeri con una partita in meno oggi hanno l’occasione di tentare il sorpasso ai danni del Milan, la squadra di Pioli dovrà vedersela contro la Fiorentina. Per la partita contro il, Pirlo non avrà a disposizione diversi giocatori ma ha recuperato all’ultimo almeno Bentancur, reduce dal coronavirus. L’assenza più pesante indubbiamente è quella di Juan Cuadrado che salterà la partita per via del ...