Juventus-Benevento | dove vederla Missione rimonta

(Di domenica 21 marzo 2021) Pirlo si affida a una formazione offensiva. Chiesa e Kulusevski sulle fasce con CR7 e Morata in avanti– Per ildi Filippo Inzaghi, che farà oggi visita allaa Torino, è un’ottima cosa che le ultime tre in classifica abbiano perso, alla luce di un match che affronteranno oggi contro una squadra che ha fame di riscatto dopo la sanguinosa eliminazione in Champions League con il Porto. Il Cagliari già ne aveva pagato le spese, cadendo sotto la tripletta di Cristiano Ronaldo. I giallorossi hanno però dimostrato di poter pareggiare con i ...

... Inter 65 punti; Milan 56;* 55; Atalanta 52; Napoli* e Roma 50; Lazio* 46; Sassuolo 39; Verona 38; Bologna** 34; Udinese 33; Sampdoria 32; Genoa** 31; Fiorentina e Spezia** 29;26; ...In tutti e tre i precedenti train Serie A, entrambe le squadre hanno trovato la via del gol. Prima del pareggio nel match d'andata, Filippo Inzaghi aveva trovato la sconfitta in ...La partita Fiorentina - Milan del 21 marzo 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la ventottesima giornata di Serie A ...Juventus-Benevento, dove vederla – Per il Benevento di Filippo Inzaghi, che farà oggi visita alla Juventus a Torino, è un’ottima cosa che le ultime tre in classifica abbiano perso, alla luce di un ...