Juventus-Benevento 0-1, Inzaghi: “Vittoria da incorniciare, già avevo pronto il discorso per la sconfitta” (Di domenica 21 marzo 2021) “Difficilmente potrà ricapitarmi di fare nello stesso campionato quattro punti contro la Juventus. Noi dobbiamo lottare per la salvezza, qualcuno era andato fuori di cervello e pensava altro, io ho detto ai ragazzi che se qualcuno in B ha fatto quei record si poteva pensare di vincere o almeno pareggiare. Sono stati straordinari, li ringrazierò a vita per quello che mi danno”. Queste le parole di Filippo Inzaghi al termine dell’incredibile Vittoria ottenuta dal suo Benevento contro la Juventus. Tre punti fondamentali e insperati che danno ossigeno in classifica: “Il Benevento è alla seconda apparizione in Serie A, ma siamo un gruppo vero e siamo uniti. Rimarrà una partita da allenatore da incorniciare. Mi ero già preparato il discorso in caso di ... Leggi su sportface (Di domenica 21 marzo 2021) “Difficilmente potrà ricapitarmi di fare nello stesso campionato quattro punti contro la. Noi dobbiamo lottare per la salvezza, qualcuno era andato fuori di cervello e pensava altro, io ho detto ai ragazzi che se qualcuno in B ha fatto quei record si poteva pensare di vincere o almeno pareggiare. Sono stati straordinari, li ringrazierò a vita per quello che mi danno”. Queste le parole di Filippoal termine dell’incredibileottenuta dal suocontro la. Tre punti fondamentali e insperati che danno ossigeno in classifica: “Ilè alla seconda apparizione in Serie A, ma siamo un gruppo vero e siamo uniti. Rimarrà una partita da allenatore da. Mi ero già preparato ilin caso di ...

