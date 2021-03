Juventus-Benevento 0-1: Gaich firma l’impresa (Di domenica 21 marzo 2021) Il Benevento fa la storia a Torino, Inzaghi batte Pirlo. Juventus sprecona e schiava della sua fragilità. I campani alzano il muro e sfruttano gli errori Grande partita del Benevento all’Allianz Stadium, Juventus ancora rimandata e quasi definitivamente fuori dalla lotta scudetto. Bianconeri ora costretti a guardarsi le spalle per evitare la mancata qualificazione alla Champions League. La Juventus scende in campo con un classico 4-2-3-1 senza alcuna alternanza di modulo, con Chiesa a sinistra e Kulusevski a destra a dar man forte alle due punte. Il Benevento risponde con una formazione più compatta, con una linea a cinque a proteggere Montipò. La prima mezz’ora vede i bianconeri in possesso del pallone, ma senza aumentare i giri del motore. La prima palla gol capita sui piedi ... Leggi su zon (Di domenica 21 marzo 2021) Ilfa la storia a Torino, Inzaghi batte Pirlo.sprecona e schiava della sua fragilità. I campani alzano il muro e sfruttano gli errori Grande partita delall’Allianz Stadium,ancora rimandata e quasi definitivamente fuori dalla lotta scudetto. Bianconeri ora costretti a guardarsi le spalle per evitare la mancata qualificazione alla Champions League. Lascende in campo con un classico 4-2-3-1 senza alcuna alternanza di modulo, con Chiesa a sinistra e Kulusevski a destra a dar man forte alle due punte. Ilrisponde con una formazione più compatta, con una linea a cinque a proteggere Montipò. La prima mezz’ora vede i bianconeri in possesso del pallone, ma senza aumentare i giri del motore. La prima palla gol capita sui piedi ...

