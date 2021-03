Jorge Lorenzo su Valentino Rossi | “Avrei potuto porre un veto sul suo ritorno in Yamaha e si sarebbe ritirato”

(Di domenica 21 marzo 2021)e la voglia di precisare e anche un po’ stuzzicare. Il maiorchino, tra viaggi ed eventi commerciali, si gode la sua nuova vita, ma nello stesso tempo è molto attento alle dinamiche del paddock della MotoGP. Nelle ultime settimaneè finito al centro di una polemica social con Cal Crutchlow, a cui è stato affidato il ruolo di collaudatore inal suo posto., infatti, aveva criticato questa scelta per l’abitudine di Cal a cadere e proprio per questo in un post sul profilo ufficiale della MotoGP ha messo il dito nella piaga commentando la foto di un crash del britannico nel corso dei test a Losail. Un’iniziativa non passata inosservata, con le risposte piccate dell’australiano Jack Miller e dello spagnolo Aleix Espargaró che con grande incisività l’hanno invitato a ...

Advertising

OA_Sport : #MOTOGP Jorge Lorenzo senza peli sulla lingua: il maiorchino parla di Valentino Rossi e del ritiro del 'Dottore' no… - sportal_it : Valentino Rossi: ancora una boutade di Jorge Lorenzo - KZeneise : ...sempre più in BASSO... - esport3 : ?? Lorenzo ho torna a fer... - infoitsport : MotoGP, Jorge Lorenzo: “Potevo spingere Valentino Rossi al ritiro” -

Ultime Notizie dalla rete : Jorge Lorenzo

Corse di Moto

non perde mai la voglia di parlare e far discutere di sé , rilasciando spesso dichiarazioni sull'attuale MotoGP e su quella del passato. È di queste ore, infatti, un'intervista ...Settimo tempo per Sam Lowes (EG 0,0 Marc VDS), davanti aNavarro (Conveyors Speed Up). ... 11° Fabio Di Giannantonio (Federal Oil Gresini), 15° Stefano Manzi (Flexbox HP40), 16°...Jorge Lorenzo e la voglia di precisare e anche un po’ stuzzicare. Il maiorchino, tra viaggi ed eventi commerciali, si gode la sua nuova vita, ma nello stesso tempo è molto attento alle dinamiche del ...Jorge Lorenzo "salvagente" di Valentino Rossi? Il maiorchino ricorda di non avergli messo il bastone tra le ruote per il ritorno in Yamaha nel 2013.