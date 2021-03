Italia Viva perde un altro pezzo: il senatore Comincini torna nel Pd. Tutte le ultime mosse al calciomercato del Parlamento (Di domenica 21 marzo 2021) «Fu una scelta sofferta per costruire», fuori dal Pd, «una casa dei riformisti», scrive sulla sua pagina Facebook il senatore Eugenio Comincini per annunciare di aver chiesto di poter tornare – dopo un anno e mezzo – nel Pd. «Italia Viva oggi appare sospesa, non decisa su aspetti sui quali per me non può esserci confusione». Secondo Comincini i campi politici, «continuano ad essere due: il centrosinistra, imperniato sul Pd, e il centrodestra, imperniato sulla Lega. Non c’è una terza via: io non vedo le condizioni perché possa nascere un soggetto centrista liberaldemocratico». Gli spostamenti dall’inizio del governo Draghi Il cambio di casacca del parlamentare di centrosinistra è solo l’ultimo di una serie di addii che negli scorsi mesi hanno coinvolto da destra a sinistra la ... Leggi su open.online (Di domenica 21 marzo 2021) «Fu una scelta sofferta per costruire», fuori dal Pd, «una casa dei riformisti», scrive sulla sua pagina Facebook ilEugenioper annunciare di aver chiesto di poterre – dopo un anno e mezzo – nel Pd. «oggi appare sospesa, non decisa su aspetti sui quali per me non può esserci confusione». Secondoi campi politici, «continuano ad essere due: il centrosinistra, imperniato sul Pd, e il centrodestra, imperniato sulla Lega. Non c’è una terza via: io non vedo le condizioni perché possa nascere un soggetto centrista liberaldemocratico». Gli spostamenti dall’inizio del governo Draghi Il cambio di casacca del parlamentare di centrosinistra è solo l’ultimo di una serie di addii che negli scorsi mesi hanno coinvolto da destra a sinistra la ...

