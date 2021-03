Italia Viva, il senatore Comincini torna nel Pd (Di domenica 21 marzo 2021) Il senatore Eugenio Comincini ha deciso di lasciare il gruppo di Italia Viva per tornare nel Pd. La conferma arriva attraverso un lungo post su Facebook del parlamentare in cui motiva la decisione. “Ho deciso di tornare nel Pd”, scrive Cominicini, che continua: “Con la nascita del Governo Draghi tutti gli schieramenti e tutti i partiti stanno subendo cambiamenti. Nello schieramento dove mi sono sempre voluto collocare e riconoscere, il centrosinistra, Italia Viva oggi appare sospesa, non decisa su aspetti sui quali per me non può esserci confusione: affermare di essere alternativi ai populisti e ai sovranisti, in un quadro politico in profondo cambiamento, è una posizione a mio avviso debole”. “I campi politici, nonostante tutti i rimescolamenti, ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 marzo 2021) IlEugenioha deciso di lasciare il gruppo diperre nel Pd. La conferma arriva attraverso un lungo post su Facebook del parlamentare in cui motiva la decisione. “Ho deciso dire nel Pd”, scrive Cominicini, che continua: “Con la nascita del Governo Draghi tutti gli schieramenti e tutti i partiti stanno subendo cambiamenti. Nello schieramento dove mi sono sempre voluto collocare e riconoscere, il centrosinistra,oggi appare sospesa, non decisa su aspetti sui quali per me non può esserci confusione: affermare di essere alternativi ai populisti e ai sovranisti, in un quadro politico in profondo cambiamento, è una posizione a mio avviso debole”. “I campi politici, nonostante tutti i rimescolamenti, ...

