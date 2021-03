Italia - Turchia | l' indignazione a ore e le armi vendute al Talebano di Ankara Erdogan

Advertising

pierofassino : La Turchia lascia la Convenzione di Istanbul a tutela delle donne che subiscono violenza. Erdogan dice che favorisc… - bendellavedova : Privare opposizione di seggi in Parlamento, arrestare attivisti diritti umani, ritirarsi da Convenzione Istanbul, i… - ilpost : L'Italia è il decimo paese esportatore di armi al mondo, e vende soprattutto a Egitto e Turchia: - spinassunta : RT @IannicelliPaola: @claudio_2022 @jabbaTM Perché la #Boldrini e altre '#femministe' che l'8 marzo sfilavano con la Madonna stile vagina f… - gettasofia : RT @IannicelliPaola: @claudio_2022 @jabbaTM Perché la #Boldrini e altre '#femministe' che l'8 marzo sfilavano con la Madonna stile vagina f… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Turchia

TorreSette

ad_dyn A questo punto lasciamo la parola a uno che dei più seri e documentati analisti di cose militari in: Giorgio Beretta. 'Anche nei confronti della- scrive Beretta in un articolo ...Il principale partito in, il socialdemocratico Chp, ha annunciato al termine di una ... ad_dyn Un'escalation autarchica e repressiva che l'e l'Europa non possono, non devono, più ignorare.La Turchia è uno dei maggiori clienti dell’industria bellica italiana e le loro forze armate dispongono di elicotteri T129 di fatto una licenza di coproduzione di AW129 Mangusta di Augusta Westland.UDINE - Ancora titolare Vedat Muriqi con la Lazio dopo l'opaca prestazione in Champions League contro il Bayern Monaco. L'attaccante non ha ancora inciso, ma non si perde d'animo. Ai microfoni di Lazi ...