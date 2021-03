Italia prima in Europa per il riciclo di rifiuti (Di domenica 21 marzo 2021) L’. A dirlo è il nuovo rapporto pubblicato da Symbola. ROMA – L’Italia è prima in Europa per il riciclo di rifiuti. Secondo quanto precisato dal rapporto di Symbola, riportato da Fanpage, il nostro Paese ha un tasso del 79% sulla totalità dei rifiuti raccolti. Una percentuale sicuramente molto alta se si guarda a Francia e Germania. La prima, seconda in questa speciale, ha registrato circa il 58%, mentre la Germania si è fermata al 43%. Tra le due c’è il Regno Unito con il 50%. Per il nostro Paese, inoltre, da segnalare che dal 2010 al 2018 ha migliorato le sue prestazioni intorno all’8%. Le stime Eurostat Il rapporto di Symbola sembra confermare quanto detto da Eurostat nel 2020. Le stime dell’Ente europeo avevano ribadito una crescita del nostro Paese per ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 marzo 2021) L’. A dirlo è il nuovo rapporto pubblicato da Symbola. ROMA – L’inper ildi. Secondo quanto precisato dal rapporto di Symbola, riportato da Fanpage, il nostro Paese ha un tasso del 79% sulla totalità deiraccolti. Una percentuale sicuramente molto alta se si guarda a Francia e Germania. La, seconda in questa speciale, ha registrato circa il 58%, mentre la Germania si è fermata al 43%. Tra le due c’è il Regno Unito con il 50%. Per il nostro Paese, inoltre, da segnalare che dal 2010 al 2018 ha migliorato le sue prestazioni intorno all’8%. Le stime Eurostat Il rapporto di Symbola sembra confermare quanto detto da Eurostat nel 2020. Le stime dell’Ente europeo avevano ribadito una crescita del nostro Paese per ...

